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رقم صادم لأعداد العاطلين في إسرائيل

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 25-09-2020 02:00 م متابعات- أمينة عبد العال
ارتفع عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل إلي 854 ألف بسبب جائحة " كورونا" ، حسب تقارير حكومية نقلتها وسائل إعلامية .
و  يوجد حوالي 11 ألف و 300 شخص انضموا لصفوف العاطلين كما أن أكثر من 120 ألف شخص قدموا طلبات للحصول علي عمل منذ الخميس الماضي أي قبل يوم واحد من دخول الإغلاق حيز التنفيذ .
و أشار مدير عام المصلحة ، رامي غراور ، أن مئات آلاف المستخدمين لم يعودوا إلي أماكن عملهم منذ شهر مارس ، وحذر من أن هذه المدة الطويلة قد تتسبب فيما أسماه ببطالة مزمنة مما سيؤدي إلي خلق جيل تائه من الشبان و الشابات العاطلين عن العمل إلي جانب العواقب الأخرى ، لافتا إلي أن عدد العاطلين حاليا وصل إلي 854 ألف .

 

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