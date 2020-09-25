رقم صادم لأعداد العاطلين في إسرائيل

الجمعة، 25-09-2020
02:00 م
متابعات- أمينة عبد العال
ارتفع عدد العاطلين
عن العمل في إسرائيل
إلي 854 ألف بسبب جائحة "
كورونا
" ، حسب تقارير حكومية نقلتها وسائل إعلامية .
و يوجد حوالي 11 ألف و 300 شخص
انضموا لصفوف العاطلين
كما أن أكثر من 120 ألف شخص قدموا طلبات للحصول علي عمل منذ
الخميس الماضي أي قبل يوم واحد من دخول الإغلاق حيز التنفيذ .
و أشار مدير عام المصلحة ، رامي غراور ، أن مئات آلاف المستخدمين لم يعودوا
إلي أماكن عملهم منذ شهر مارس ، وحذر من أن هذه المدة الطويلة قد تتسبب فيما أسماه
ببطالة مزمنة مما سيؤدي إلي خلق جيل تائه من الشبان و الشابات العاطلين
عن العمل
إلي جانب العواقب الأخرى ، لافتا إلي أن عدد العاطلين
حاليا وصل إلي 854 ألف .