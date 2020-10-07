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رقم صادم في إصابات كورونا اليوم بلبنان

فيروس كورونا
كورونا
 
الأربعاء، 07-10-2020 06:46 م أحمد سالم
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 1453 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ويعد هذا الرقم هو أعلى رقم يومي للاصابات في لبنان منذ بدء الجائحة.

وأوضحت الصحة اللبنانية في بيان لها اليوم أن إجمالي اصابات كورونا في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الآن قد إرتفع الى 48377 اصابة.

كما أعلنت الصحة اللبنانية عن تسجيل 9 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد  منذ ظهور الإصابات بــ كوفيد 19 في لبنان الى 433 حالة.

وشددت الوزارة علي ضرورة التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة وغسل اليدين بإستمرار.
 

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