رقم صادم عن معدل البطالة في السعودية

الأربعاء، 30-09-2020
10:36 ص
متابعات- الدويني فولي
سجل معدل البطالة
في المملكة العربية السعودية في نهاية الربع الثاني من
العام الجاري 15.4% مقابل 11.8 % بنهاية الريع الأول من العام ذاته ، مما يجعل
الربع الثاني أسوء فصول تأثرا بفيروس " كورونا
" .
و أشارت صحيفة " الاقتصادية " السعودية إلي أنه من المتوقع أن
يتجه الوضع أفضل مع عودة فتح الاقتصاد في الربع الثالث ، لافتة إلي أن معدل
البطالة
بين السعوديين بنهاية الربع الثاني 2020 يعتبر هو الأعلي تاريخيا .
و أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد السعودي
انكمش 7% في
الربع الثاني من 2020 في مؤشر علي مدي عمق تداعيات فيروس " كورونا
"
المستجد علي القطاعين النفطي وغير النفطي .؟