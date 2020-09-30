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رقم صادم عن معدل البطالة في السعودية

الارشيفية
الارشيفية
 
الأربعاء، 30-09-2020 10:36 ص متابعات- الدويني فولي
سجل معدل البطالة في المملكة العربية السعودية في نهاية الربع الثاني من العام الجاري 15.4% مقابل 11.8 % بنهاية الريع الأول من العام ذاته ، مما يجعل الربع الثاني أسوء فصول تأثرا بفيروس " كورونا" .
و أشارت صحيفة " الاقتصادية " السعودية إلي أنه من المتوقع أن يتجه الوضع أفضل مع عودة فتح الاقتصاد في الربع الثالث ، لافتة إلي أن معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الثاني 2020 يعتبر هو الأعلي تاريخيا .
و أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد السعودي انكمش 7% في الربع الثاني من 2020 في مؤشر علي مدي عمق تداعيات فيروس " كورونا" المستجد علي القطاعين النفطي وغير النفطي .؟
 

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