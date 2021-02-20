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رغد صدام حسين توضح حقيقة شقيقها الذي لم يعلن عنه

رغد صدام حسين
رغد صدام حسين
 
السبت، 20-02-2021 09:51 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكدت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ، أن الأنباء التي تم تداولها عن وجود شقيق لها لم يعلن عنه غير صحيحة.
و أضافت خلال لقائها بقناة العربية أن كثير من المعلومات التي تم تداولها بشأن عائلتها غير صحيحة ، نافية أن يكون لها شقيق يسمي " عدي " ومؤكدة أن الوثائق التي تمتلكها والدة " عدي" بشأن نسبه غير صحيحة .
جدير بالذكر أن رغد استعرضت خلال لقائها ذكرياته عن علاقة والدها بـ" عزة الدوري " الذي شغل منصب نائب الرئيس لبلادها خلال فترة حكمه .
 

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