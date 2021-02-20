رغد صدام حسين توضح حقيقة شقيقها الذي لم يعلن عنه

السبت، 20-02-2021
09:51 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكدت رغد صدام حسين
ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
، أن الأنباء التي
تم تداولها عن وجود شقيق لها لم يعلن عنه غير صحيحة.
و أضافت خلال لقائها بقناة العربية أن كثير من المعلومات التي تم تداولها
بشأن عائلتها غير صحيحة ، نافية أن يكون لها شقيق يسمي " عدي
" ومؤكدة
أن الوثائق التي تمتلكها والدة " عدي
" بشأن نسبه غير صحيحة .
جدير بالذكر أن رغد
استعرضت خلال لقائها ذكرياته عن علاقة والدها بـ"
عزة الدوري
" الذي شغل منصب نائب الرئيس لبلادها خلال فترة حكمه .