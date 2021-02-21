رغد صدام تكشف عن مكان اختبائهم وقت إعدام صدام حسين

الأحد، 21-02-2021
09:03 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشفت
رغد صدام حسين
ابنة الرئيس العراق
ي الراحل صدام حسين
عن مكان اختبائها هي وأسرتها
وقت محاكمة وإعدام الرئيس الراحل لافتة إلي أنهم لجئوا إلي منزل نائب رئيس
الجمهورية العراق
ي حينها عزة الدوري
.
و
أضافت في لقائها علي قناة " العربية " :" نعتبر الوالد وعمي عزة
الدوري حالة واحدة، حتى كبيتين وعائلتين، والدتي وزوجة عمي عزة مثل الأخوات، ونحن الأولاد
كبرنا مع بعض والنتيجة أخوة وأصدقاء تربطنا أشياء مشتركة جميلة كثيرة ".
و أكدت أن هناك أحداث و مواقف مشتركة جمعت عائلتها بعائلة عزة الدوري
لافتة إلي أنه وقت الاحتلال كان
هو ملاذهم للفرار .