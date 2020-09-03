رعب في لبنان.. تفجير جديد يهز طرابلس

الخميس، 03-09-2020
09:04 م
محمد فضل - متابعات
يعيش
اللبنان
يون حالة من الرعب
من حدوث أي أصوات تفجيرات منذ انفجار
مرفأ بيروت والذي
أحدث خسائر مادية وبشرية فادحة.
واليوم
سمع دوي انفجار
هز طرابلس
اللبنان
ية ما أدى لحدوث حالة هلع بين الجميع، حيث ذكرت وسائل
الإعلام اللبنان
ية ان التفجيرات التي وقعت اليوم تبيًن انها ناتجة عن تفجيرات لذخيرة
قديمة بالمدينة اللبنان
ية دون الإشارة الي وقوع اي اصابات او خسائر نتيجة هذا التفجير.
وأكدت
وسائل الإعلام ان قوات الجيش
اللبنان
ي هي من قامت بتلك التفجيرات التي أحدثت ضجة وصوتا
عاليا اثار الذعر في نفوس المواطنين داخل مدينة طرابلس
.
وكشفت
وسائل الإعلام اللبنان
ية ان تفجيرات الذخائر القديمة وقعت في جبل تربل.