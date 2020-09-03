الجمعة 04 سبتمبر 2020
توقيت مصر 02:01 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

"طبيب الفريسكا" يكشف أصعب الموقف في حياته

انخفاض ملحوظ في أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم

بشرى سارة.. أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات

مستشار الرئيس: تقسيم الطلاب على مجموعات خلال الدراسة

رعب في لبنان.. تفجير جديد يهز طرابلس

هذه أضرار تطبيق التوقيت الصيفي على الصحة

بث مباشر.. الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز

اكتشفت خيانته..عروس تنتقم من عريسها في الزفاف بطريقة صادمة(صور)

مؤشرات على وجود شخص ناجٍ في انفجار بيروت

رعب في لبنان.. تفجير جديد يهز طرابلس

5f29b2fe4c59b745f46ab567
انفجار
 
الخميس، 03-09-2020 09:04 م محمد فضل - متابعات

يعيش اللبنانيون حالة من الرعب من حدوث أي أصوات تفجيرات منذ انفجار مرفأ بيروت والذي أحدث خسائر مادية وبشرية فادحة.
واليوم سمع دوي انفجار هز طرابلس اللبنانية ما أدى لحدوث حالة هلع بين الجميع، حيث ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية ان التفجيرات التي وقعت اليوم تبيًن انها ناتجة عن تفجيرات لذخيرة قديمة بالمدينة اللبنانية دون الإشارة الي وقوع اي اصابات او خسائر نتيجة هذا التفجير.
وأكدت وسائل الإعلام ان قوات الجيش اللبناني هي من قامت بتلك التفجيرات التي أحدثت ضجة وصوتا عاليا اثار الذعر في نفوس المواطنين داخل مدينة طرابلس.
وكشفت وسائل الإعلام اللبنانية ان تفجيرات الذخائر القديمة وقعت في جبل تربل.

إقرأ ايضا

الحوثي

مليشيا الحوثي تستعين بمرتزقة أثيوبيين للقتال في الجبهات

4

عاريًا.. الشرطة الأمريكية تعدم رجلًا في الشارع بطريقة بشعة

127-144907-121-151157-biggest-daily-increase-iran-coronavirus-700x400_700x400

إيران تسجل وفيات وإصابات كبيرة بكورونا آخر 24 ساعة

 

أخبار متعلقة

مرفأ طرابلس

الحريري يطالب بهذه الإجراءات لحل الأزمة

انفجار بيروت

الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع قتلي انفجار المرفأ

مرفأ بيروت

استقالة جديدة في الحكومة اللبنانية بعد تفجير بيروت

انفجار بيروت

العثور على مفاجأة أسفل مرفأ بيروت المدمر

لبنان

" الصحة اللبنانية" تعلن أحدث حصيلة لضحايا انفجار بيروت

انفجار بيروت

شهادة خطيرة من فنانة بشأن انفجار مرفأ بيروت تغير مجرى الأحداث