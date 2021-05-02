رصد حالات إصابة بالمتحور الهندي في دولة عربية

الأحد، 02-05-2021
10:52 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن فراس الهواري
وزير الصحة الأردني أنه تم تسجيل 3 إصابات بفيروس " كورونا
" المتحور الهند
ي لأشخاص لم يسافروا .
وأضاف الوزير في
تصريحات لقناة " المملكة " الرسمية أن المصابين بالسلالة الهند
ية في
حالة صحية جيدة ، لافتا إلي أن حالتين تم تسجيلهم في عمان وحالة في الزرقاء مؤكدا
أن ظهور الحالات المتحورة ليس بالضرورة أن تكون أتت من الخارج و أنما قد تكون
نتيجة التكاثر النوعي " .
جدير بالذكر أن
الفيروس الهند
ي المتحور تم رصده في 17 دولة حتى الآن منها فرنسا
والمملكة المتحدة
و ألمانيا
وهو أشد عدوي وانتشار .