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رصد حالات إصابة بالمتحور الهندي في دولة عربية

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 02-05-2021 10:52 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن فراس الهواري وزير الصحة الأردني أنه تم تسجيل 3 إصابات بفيروس " كورونا"  المتحور الهندي لأشخاص لم يسافروا .
وأضاف الوزير في تصريحات لقناة " المملكة " الرسمية أن المصابين بالسلالة الهندية في حالة صحية جيدة ، لافتا إلي أن حالتين تم تسجيلهم في عمان وحالة في الزرقاء مؤكدا أن ظهور الحالات المتحورة ليس بالضرورة أن تكون أتت من الخارج و أنما قد تكون نتيجة التكاثر النوعي " .
جدير بالذكر أن الفيروس الهندي المتحور تم رصده في 17 دولة حتى الآن منها فرنسا والمملكة المتحدة و ألمانيا وهو أشد عدوي وانتشار .  
 

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