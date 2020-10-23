الجمعة، 23-10-2020
10:50 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت شركة " فسيبوك" أنها ستبدأ في فرض رسوم
مالية علي الشركات
التي تستخدم بعض خدمات تطبيق " واتساب".
و أضافت أنها سوف تقدم قريبا خدمات مثل الاستضافة لمساعدة شركائها علي
إدارة رسائل الدردشة مع العملاء و مزيد من الخدمات ، لافتة إلي أنها ستوسع الطرق
الممكنة بالنسبة للأشخاص لتفقد المنتجات المتاحة والقيام بعمليات شراء مباشرة عبر
التطبيق .
وأشارت الشركة إلي أنه سيتم استخدام العوائد المالية من الأعمال لاستمرا
تقديم خدماتها المجانية لأكثر من ملياري مستخدم حول العالم .