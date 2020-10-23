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رسوم جديدة علي مستخدمي "واتساب"

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الجمعة، 23-10-2020 10:50 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت شركة " فسيبوك" أنها ستبدأ في فرض رسوم مالية علي الشركات التي تستخدم بعض خدمات تطبيق " واتساب".
و أضافت أنها سوف تقدم قريبا خدمات مثل الاستضافة لمساعدة شركائها علي إدارة رسائل الدردشة مع العملاء و مزيد من الخدمات ، لافتة إلي أنها ستوسع الطرق الممكنة بالنسبة للأشخاص لتفقد المنتجات المتاحة والقيام بعمليات شراء مباشرة عبر التطبيق .
وأشارت الشركة إلي أنه سيتم استخدام العوائد المالية من الأعمال لاستمرا تقديم خدماتها المجانية لأكثر من ملياري مستخدم حول العالم .
 

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