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رسميًا.. تعليق إسرائيلي صادم بشأن أزمة محمد رمضان: اصحوا

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نتنياهو
 
الأربعاء، 25-11-2020 03:49 م المصريون

فاجأت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الجميع بنشر تعليق مسؤول بارز بها على أزمة الفنان محمد رمضان المتهم - شعبيًا- بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صور مع فنانين صهاينة.
ونشرت صفحة «إسرائيل تتحدث العربية» التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مقطعا مصورا لأحد الدبلوماسيين في الوزارة يستهجن فيه ردود الأفعال الشعبية المصرية على صور حديثة للفنان محمد رمضان مع ثلاثة شخصيات عامة إسرائيلية.
ولاقت الصور التي اُلتقطت خلال حفل حضره رمضان في إمارة دبي مؤخرا استهجانا ورفضا واسعا وانتقادات حادة من المصريين، واتهم البعض رمضان بدعم وتأييد “التطبيع” مع إسرائيل.
وقال مدير إدارة مصر بوزارة الخارجية الإسرائيلية ليؤور بن دور: “لن أقل لكم إننا محبطون، لكن ما حدث شيء غريب ومضحك”.
وتساءل ليؤور بن دور “إلى متى سيظل تمسك المعارضين للعلاقات مع إسرائيل بالشعارات التي لا جدوى لها وإيديولوجيات الخمسينات والستينات؟”
وتابع : “ألم تلاحظون التغييرات الإيجابية التي تحدث”، مشيرا إلى اتفاقيات التطبيع التي عقدتها كل من الإمارات والبحرين مع إسرائيل والزيارات المتبادلة بين الجانبين، وهو التغيير الذي انضمت إليه السودان مؤخرا.
وأضاف : “مما تخافون؟، نحن نتفهم تضامنكم كعرب مع القضية الفلسطينية لكن هل تتصورون أن انتقاد رمضان على صوره سيخدم الفلسطينيين”، لافتا إلى رفض لاعب جودو مصري مصافحة نظيره الإسرائيلي في بطولة دولية.

 

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