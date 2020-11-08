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رسميا.. اليابان تعلن الأمير أكيشينو وليا للعهد

الأمير أكيشينو
الأمير أكيشينو
 
الأحد، 08-11-2020 09:45 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت اليابان رسميا اليوم الأمير أكيشينو وليا للعهد بعد أن أصبح شقيقه الأكبر ناروهيتو إمبراطور للبلاد العام الماضي بعد تنازل والدهما عن العرش .
وكانت هذه الاحتفالات من المقرر أن تقام في إبريل الماضي لكن تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس " كورونا" .
و بحسب القانون الياباني لا يمكن إلا للذكور فقط وراثة العرش لذلك ولأن نسل ناروهيتو الوحيد هي الأميرة أيكو البالغة من العمر 18 عام غير مؤهلة لوراثة العرش ، حسبما نشرت " رويترز " .
جدير بالذكر أن أكيشينو البالغ من العمر 54 عام أحد 3 ورثة فقط للعرش إلي جانب هيساهيتو " 14 عام " و الأمير هيتاشي " 84 عام " و الشقيق الأصغر للإمبراطور أكيهيتو الذي تنحي العام الماضي في أول تنازل لليابان عن العرش منذ قرنين .
 

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