رسميا.. اليابان تعلن الأمير أكيشينو وليا للعهد

الأحد، 08-11-2020
09:45 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت اليابان
رسميا اليوم الأمير أكيشينو وليا للعهد بعد أن أصبح شقيقه
الأكبر ناروهيتو إمبراطور للبلاد العام الماضي بعد تنازل والدهما عن العرش .
وكانت هذه الاحتفالات من المقرر أن تقام في إبريل الماضي لكن تم تأجيلها
بسبب تفشي فيروس " كورونا" .
و بحسب القانون اليابان
ي لا يمكن إلا للذكور فقط وراثة العرش لذلك ولأن نسل
ناروهيتو الوحيد هي الأميرة أيكو البالغة من العمر 18 عام غير مؤهلة لوراثة العرش
، حسبما نشرت " رويترز " .
جدير بالذكر أن أكيشينو البالغ من العمر 54 عام أحد 3 ورثة فقط للعرش إلي
جانب هيساهيتو " 14 عام " و الأمير هيتاشي " 84 عام " و الشقيق
الأصغر للإمبراطور أكيهيتو الذي تنحي العام الماضي في أول تنازل لليابان عن العرش
منذ قرنين .