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رسميًا.. الكونجرس يعتمد «بايدن» رئيسًا لأمريكا و«ترامب» يستسلم

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بايدن
 
الخميس، 07-01-2021 05:20 م المصريون

صادق الكونجرس الأمريكي على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة.
إعلان الفوز جاء في نهاية جلسة مشتركة للكونجرس والذي استأنف أعماله بعد توقفها، إثر اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول في واشنطن.
وأعلن نائب الرئيس الأمريكي مارك بنس موافقة الكونجرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي، ما يمهد الطريق لتولي بايدن الرئاسة في 20 يناير الجاري بعد فوزه بـ306 أصوات مقابل 232 صوتا لترامب، وذلك في ختام جلسة لمجلسي النواب والشيوخ.
وفور الإعلان، أقر ترامب بفوز بايدن وقال إنه يتعهد بـ"انتقال منتظم" للسلطة، رغم "رفضه المطلق لنتائج الانتخابات" التي جرت في الثالث من نوفمبر الماضي.
وأثارت صور اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول خلال جلسة للكونجرس للمصادقة على فوز بايدن صدمة بين العديد من الأمريكيين وفي العالم، نتيجة الفوضى غير المسبوقة وأعمال العنف التي رافقتها ضد أبرز رموز الديمقراطية الأمريكية.
 

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