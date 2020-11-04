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رسميا.. السعودية تلغي نظام الكفالة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 04-11-2020 01:56 م متابعات- أمينة عبد العال
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية  مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية لتخفيف القيود التعاقدية للوافدين كما تضمنت المبادرة منح الوافدين حرية تغيير الوظائف و مغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل أو ما يسمي الكفيل و هو النظام المعروف باسم الكفالة .
و تقدم المبادرة 3 خدمات رئيسية وهي خدمة التنقل الوظيفي و تطوير آليات الخروج و العودة و الخروج النهائي و تشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية علي أن يبدأ تنفيذها في شهر مارس المقبل 2021 .
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل كما تحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار و الضوابط المحددة كما تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا .
جدير بالذكر أن المبادرة جري تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية و مركز المعلومات الوطني و بدعم جهات حكومية أخري في المملكة بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص  ومجلس الغرف السعودية وبناء علي دراسات و أبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال .
 

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