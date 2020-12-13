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رسميا .. البحرين تعلن موافقتها علي تسجيل هذا اللقاح

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 13-12-2020 11:22 ص متابعات- أمينة عبد العال
وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن و الخدمات الصحية البحرينية علي التسجيل الرسمي للقاح " كوفيد_19 " المنتج من قبل شركة سينوفارم الصينية ضمن الجهود المبذولة للتصدي لفيروس " كورونا " المستجد .
وكانت شركة " جي 42 "للرعاية الصحية ، وكيل شركة " سينوفارم " في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا قد تقدمت بكافة المستندات المطلوبة مما يتيح استخدامه بشكل كامل للجميع ، حسبما أعلنت وكالة " أبناء البحرين " .
جدير بالذكر أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية أظهرت فعالية اللقاح بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس " كورونا" كما تم سجل الإقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام المضادة المعادلة و 100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو السديدة بعد أن تم اختباره علي 42299 متطوع .
 

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