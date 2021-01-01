رسالة غريبة من زعيم كوريا الشمالية في بداية 2021

الجمعة، 01-01-2021
08:59 ص
متابعات- أمينة عبد العال
استهل
الزعيم كيم كونج رئيس كوريا الشمالية
العام الجديد، بتوجيه رسالة إلي مواطنيه
وزيارة ضريح والده وجده .
و
قدم كيم في رسالته الشكر للشعب لثقته بالحزب الحاكم و دعمه له في الأوقات الصعبة ،
وكتب قائلا :" في العام الجديد أيضا، سأعمل جاهدا للتبكير بحقبة جديدة تتحقق فيها
مُثل شعبنا العليا ورغباته" ،حسبما نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية .
جدير
بالذكر أن الزعيم الكوري الشمالي اعتذر للشعب عن عدم الوفاء بوعوده لتحسين الأوضاع
الاقتصادية ، كما اعتذر عن المصاعب التي تحملها المواطنين نتيجة العقوبات الدولية
والإجراءات الصارمة التي تهدف إلي منع تفشي فيروس " كورونا" .