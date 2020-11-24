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رسالة عزاء مؤثرة من أمير الكويت بشأن هؤلاء

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رسالة عزاء مؤثرة من أمير الكويت بشأن هؤلاء
 
الثلاثاء، 24-11-2020 03:37 م الطيب حسين
بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، برقيات عزاء مؤثرة بشأن عدد من شهداء البلاد.

وأرسل الأمير تعاز إلى أسر الشهيد: برجس عشوي بلال الخالدي والشهيد: سالم راشد شلاب الدوسري والشهيد: وليد إبراهيم عبدالله الجيران والشهيد: منذر نعمان عبدالرزاق السيف والشهيد: حسين علي عبدالله القبندي والشهيد: خالد فراج محمد الدوسري.

وخلال برقيات العزاء أعرب أمير الكويت عن "خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاتهم مستذكرا بكل الإعتزاز تضحياتهم وأدوارهم البطولية في الذود عن حمى الوطن العزيز وبذل دمائهم الزكية في سبيل ترابه سائلا سموه الباري تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء الأبرار وأن يلهم أسرهم الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء".

 

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