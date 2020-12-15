رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلي ملك البحرين

الثلاثاء، 15-12-2020
09:28 ص
متابعات- أمينة عبد العال
بعث الملك سلمان
بن عبد
العزيز آل سعود ، خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة لجلالة الملك حمد بن عيسي آل
خليفة ملك مملكة البحرين
بمناسبة ذكر اليوم الوطني لبلاده .
و أكد الملك سلمان
في
رسالته عن أطيب أمنياته بالصحة والسعادة للملك والشعب و الحكومة ، مشيدا بتميز
العلاقات الأخوية التي تربط البلدين و الشعبين الشقيقين والتي يسعي الجميع
لتعزيزها ، حسبما نشرت " صدي " .
في سياق متصل بعث ولي
العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع ببرقية تهنئة لملك البحرين
بمناسبة الذكري الوطنية
متمنيا للملك والشعب والحكومة دوام الصحة والعافية .