الجمعة 27 نوفمبر 2020
توقيت مصر 16:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بالفيديو.. ضباع تتجول في شارع بالسعودية تثير الذعر

كشف غموض العثور على جثة جزار في جوالين بالجيزة

أكاديمي كويتي يفجر مفاجأة حول من وراء اغتيال طهران

بيان قوي من الحكومة بشأن أعداد إصابات "كورونا"

وزير الهجرة تحضر خطبة الجمعة لوزير الأقاف اليوم (صور)

مسئول إسرائيلي: لن يتم هذا الأمر في وجود الملك سلمان

عاجل.. اغتيال مسئول شهير يهز إيران

العناني والفار يتفقدان المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

طوق النجاة .. أردوغان يستنجد بـ" روسيا " و" الصين"

تقدم منتخب مصر في تنصيف الفيفا لشهر نوفمبر

ADS
 

رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلي رئيس ألبانيا

الملك سلمان وولي العهد
الملك سلمان وولي العهد
 
الجمعة، 27-11-2020 01:15 م متابعات- أمينة عبد العال
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة إلي رئيس جمهورية ألبانيا ، إيلير ميتا ، بمناسبة ذكري الاستقلال لبلاده .
و قال الملك في تهنئته أنه يتمني أصدق التهاني بالصحة والسعادة للرئيس و للشعب و الحكومة الألبانية .
في سياق متصل أرسل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس الألباني بمناسبة ذكري يوم الاستقلال ، متمنيا للرئيس و الشعب و الحكومة الصحة والسعادة ومزيد من التقدم والرخاء .
 

إقرأ ايضا

download (1)

بالفيديو.. ضباع تتجول في شارع بالسعودية تثير الذعر

5fb0f6364c59b71a8d7b5c25

أكاديمي كويتي يفجر مفاجأة حول من وراء اغتيال طهران

5fc0b86f4236043c112cd936

مسئول إسرائيلي: لن يتم هذا الأمر في وجود الملك سلمان

أخبار متعلقة

الملك سلمان وولي العهد

تهنئة عاجلة من الإمارات للملك سلمان وولي العهد لهذا الأمر

ارشيفية

رسميا.. السعودية تلغي نظام الكفالة

ارشيفية

القبض علي مراهق مارس التفحيط بسيارته في الرياض

ارشيفية

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية في 5 مناطق بالمملكة العربية السعودية

الأميرة نوف بنت بندر آل سعود

الرياض تحذر من صفحة الأميرة نوف بنت بندر آل سعود علي مواقع التواصل

ارشيفية

إيران تعلن عن تعاون مشترك مع السعودية في الخليج