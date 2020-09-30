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بشار
 
الأربعاء، 30-09-2020 06:33 م محمد فضل
بعث الرئيس السوري بشار الأسد،  إلى أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وذكرت صفحة السفارة السورية في الكويت أن الأسد قال في البرقية: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. باسمي وباسم الشعب السوري أتقدم اليكم والى الشعب الكويتي الشقيق بأحر التعازي القلبية. سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم عائلتكم الصبر والسلوان".
وأضاف الأسد في البرقية: "كما نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مهامكم الجديدة لما فيه مصلحة الكويت دولة و شعبا".
 

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