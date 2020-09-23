رسالة جديدة يوجهها ماكرون لـ أردوغان.. هذا نصها

الأربعاء، 23-09-2020
09:50 ص
متابعات- الدويني فولي
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة لنظيره التركي رجب طيب أردوغان
يدعوه فيها للالتزام بوقف التوتر المتصاعد في شرق البحر المتوسط مع اليونان وقبرص
العضوين في الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون دعا في اتصال هاتفي تركيا
أن تحترم
تمام سادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إضافة إلي القانون الدولي والامتناع
عن أي خطورة أحادية جديدة من شأنها التسبب بتوترات والتزام تأمين مساحة من السلام
والتعاون في البحر المتوسط في شكل لا لبس فيه .
علي الجانب الآخر أعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان
أبلغ نظيره الفرنسي بأن
تركيا
تتوقع من باريس أن تتبني نهج بناء في الخلاف بين أنقرة واليونان في شرق
البحر المتوسط وذلك بعد إبداء الجانبين التركي واليوناني استعدادهما لبدء مفاوضات
في ما بينهما .