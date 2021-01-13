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رد قاسٍ من السودان على التهديدات الإثيوبية

القوات السودانية
القوات السودانية
 
الأربعاء، 13-01-2021 12:42 م محمود أبوسعد
ردت السودان على التهديدات التي أطلقتها إثيوبيا أمس الثلاثاء، بشأن الحدود المتنازع عليها بين البلدين.
وقالت مصادر رسمية سودانية، «التهديدات الإثيوبية لا تجدي ونلتزم بحل الخلاف عبر الحوار، وقواتنا العسكرية متواجدة في أراض سودانية وفق القانون الدولي»

وأضافت المصادر، «إثيوبيا تطمع في أراضينا وتريد فرض إرادتها، والجيش قادر على دحر أي محاولة لاختراق الحدود،» وفقاً للحساب الرسمي لقناة العربية عبر توتير.
وكانت إثيوبيا، قد وجهت أمس الثلاثاء، اتهاما للسودان بخرق حدودها بعد أن رصدت بعض التحركات داخل المنطقة الحدودية، داعية لمفاوضات لمعالجة الأزمة. 
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، خلال مؤتمر صحفي له أمس الثلاثاء، إن أديس أبابا تبنت التهدئة في الخلاف مع السودان وسعت لعدم تضخيم موضوع الحدود معها وجعله قضية إقليمية باعتباره يمكن حله مع البلدين عبر الحوار لكن هذا الأمر له حدود.
وأضاف مفتي:"يجب ألا يعتبر صمتنا خوفا من جانب إثيوبيا".
وتابع أن السودان استغل فراغا أمنيا على الحدود بسبب الحرب التي خاضها الجيش الإثيوبي في إقليم تيجراي وتجاوز حدود البلاد.
ودعت الخارجية الإثيوبية إلى الحوار في قضية الحدود مع السودان بالرغم من رصد تحركات سودانية داخل الحدود الإثيوبية.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر سودانية، بأن القوات المسلحة تقوم بتعزيز وجودها على الحدود بعد مقتل مدنيين على يد ميليشيا إثيوبية، قامت بالعملية الإجرامية، وفق ما أفادت به شبكة العربية. 
ونقل موقع "سودان تريبيون" عن مصادر مطلعة أن الهجوم وقع أثناء عمليات حصاد الذرة بالشريط الحدودي، ما أدى إلى تدخل الجيش السوداني وتمشيط المنطقة وملاحقة القوات الإثيوبية.
 

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