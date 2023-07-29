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رد فعل مفاجئ من بوتين بعدما جلس رئيس جزر القمر قبله على المائدة المستديرة

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بوتين
السبت، 29-07-2023 11:45 م

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وردة فعله على جلوس رئيس جزر القمر، غزالي عثمان قبله على مائدة مستديرة للقادة الأفارقة خلال جلسة بالقمة الروسية الإفريقية في مدينة سان بطرسبيرغ بروسيا.

 

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول جلوس رئيس جزر القمر قبل جلوس المضيف ثم ينهض مرة أخرى قبل أن يمازحه بوتين ويطلب منه الجلوس ويجلس باقي الزعماء المشاركين.

 

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال إن إفريقيا ستصبح أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا "في عالم جديد متعدد الأقطاب"، وذلك خلال كلمته الافتتاحية في القمة، الخميس.

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