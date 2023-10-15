ردًا على ماكدونالدز إسرائيل.. ماكدونالدز السعودية تصدر بيانًا مفاجئًا





أعلنت شركة ماكدونالدز السعودية، تبرعها بمليوني ريال لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت الشركة في بيان عبر حسابها، إن قرار تبرع وكيل ماكدونالدز في إسرائيل بوجبات لقوات الجيش الإسرائيلي، قرار فردي من قبلهم ولا دور أو علاقة لشركة ماكدونالدز العالمية، أو أي وكيل لها في أي دولة أخرى بذلك، لا بشكل مباشر أو غير مباشر.

وشددت ماكدونالدز السعودية على تعاطفها الكامل مع الشعب الفلسطيني، وأنها لا تقبل المزايدة على وطنيتها أو عروبتها، والتزامها بمبادئ وقيم المجتمع السعودي.

وأضافت الشركة: "انطلاقاً من كوننا شركة سعودية خالصة، فإننا فخورون منذ تأسيسنا بهويتنا السعودية، ومساهمتنا المستمرة في دعم اقتصادنا ومجتمعنا السعودي.

وأشارت الشركة السعودية، إلى أن ماكدونالدز العالمية، هي شركة مساهمة مدرجة يملكها ملايين المساهمين حول العالم بما فيهم العرب والمسلمين.

الجدير بالذكر أن أسهم شركة "ماكدونالدز" تراجعت بنسبة 2%، بعد انطلاق حملات بمقاطعة مطاعمها بسبب تقديم فرع إسرائيل وجبات مجانية لجنود الجيش الإسرائيلي، بعد عملية طوفان الأقصى.



