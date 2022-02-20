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رحيل شومة العنزي يُحزن السعوديين

cdn4.premiumread
شومة العنزي
Native
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الأحد، 20-02-2022 10:54 ص
رحلت راعية الإبل الشهيرة السعودية شومة العنزي، أمس بعد معاناة مع المرض في مستشفى القريات العام شمال المملكة.
يشار إلى أن العنزي كانت رقدت 20 يوماً في المستشفى، غير أن حالتها تدهورت بشكل ملحوظ، بسبب إصابتها بكورونا.
‏إلى ذلك ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاتها. وانتشرت فيديوهات لها، منذ دخولها للمستشفى، وهي تنشد القصائد الشعرية وسط البراري بين إبلها.
يذكر أن شومة العنزي، البالغة أكثر من من 90 عاماً، كانت اشتهرت بقصتها في دول الخليج العربي بسبب كبر عمرها ومعايشتها للإبل والجمال منذ أن كانت شابة صغيرة وحتى هذا الوقت. وتتميز بكفاحها وعملها على الرغم من أنها في سن الشيخوخة.
وفي إحدى اللقاءات التلفزيونية التي ظهرت بها، قالت إنها ترعى الجمال والإبل منذ نحو 30 عاماً بعد وفاة زوجها وذلك لأن أطفالها كانوا صغاراً ويحتاجون إلى رعايتها والمال الكافي.
 

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