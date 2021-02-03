رحيل بطل بريطانيا

الأربعاء، 03-02-2021
10:22 ص
متابعات- أمينة عبد العال
رحل السير توم
مور،
أيقونة الحرب ، الذي ألهمت شجاعته و أعماله الخيرية الملايين حول العالم .
و توفي السير توم
والبالغ من العمر 100 عام ، بعد جمعه لعشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية
لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في مستشفي بيدفورد بعدما عاد إليها للعلاج من
الالتهاب الرئوي لبعض الوقت ، حسبما نشرت " سكاي نيوز".
وقالت
ابنتاه هانا ولوسي في بيان: "ببالغ الحزن نعلن وفاة والدنا العزيز الكابتن السير
توم مور.
جدير
بالذكر أن السير توم
، أصبح كنز وطني واسم مألوف بعد أن جمع أكثر من 32 مليون جنيه
إسترليني للخدمات الصحية من خلال المشي 100 لفة في حديقته بإطاره الزيمر - وحصل على
لقب فارس لجهوده من قبل الملكة إليزابيث في قلعة وندسور في يوليو الماضي.