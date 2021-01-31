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رحلة " السيف الأجرب" منذ عهد المؤسس إلي الملك سلمان

رحلة " السيف الأجرب" منذ عهد المؤسس إلي الملك سلمان
رحلة " السيف الأجرب" منذ عهد المؤسس إلي الملك سلمان
 
الأحد، 31-01-2021 01:07 م متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية السعودية تقرير تليفزيوني يتحدث عن  قصة " السيف الأجرب " سيف الإمام تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية .
وتناول التقرير تفاصيل السيف ، و يعتبر السيف الأجرب اسم ذاع صيته في آذان الشعب السعودي ، خيث كان للسيف الأجرب وصاحبه دوراً عظيماً في توطيد دعائم الدولة السعودية ونشر الأمن والإستقرار في وقت انتشرت فيه الفتن والفساد والظلم في أرجاء الجزيرة العربية ، حسبما نشرت " إم بي سي " .
ولم يكن هذا السيف إلا المعين الأول للإمام تركي بن عبد الله آل سعود ورفيق ضريه فاتخذ له اسماً فأسماه " الأجرب " الذي أشار إلى اسمه في قصائده ، وقد ورث هذا السيف أبناء الإمام تركي بن عبد الله آل سعود بعد أن استشهد والدهم في مسجد الرياض الكبير أواخر عام 1249 هـ ، وانتقل هذا السيف الأجرب من جيل إلى جيل وتوارثه الأبناء من أجدادهم حتى وصل إلى البحرين حين قدموه هديه للشيح عيسى بن علي آل خليفة .
وعاد السيف الأجرب إلى السعودية بعد زيارة رسمية للملك عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله – لمملكة البحرين وتسلم السيف الأجرب من العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بعد 140 عام .
ولا زال السيف الأجرب بقوته وعظمته الأولى وورثته الأجيال حتى وصل لعهد الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله - .
 

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