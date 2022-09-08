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رجل سعودي وشاب صغير.. كاميرا مراقبة توثق فضيحة جنسية بالمملكة

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ارشيفية
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Teads
الخميس، 08-09-2022 10:18 ص


أصدرت المحكمة الجزائية بالخبر حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات لسعودي في العقد الثالث من عمره لإقدامه على التحرش جنسيًا وهتك عرض شاب صغير يبلغ من العمر 16 عاماً.

وأنكر المتهم معرفته بالمجني عليه والاعتراف بجريمة التحرش، لتأخذ المحكمة بتسجيل مرئي كدليل رقمي لإثبات إدانة المتهم، وفق ما جاء في نظام الإثبات، لتظهر كاميرات المراقبة المدان وهو يمشي برفقة المجني عليه محاولاً التحرش به.

وقضت المحكمة بالحد الأعلى للعقوبة الواردة في نظام مكافحة التحرش، فحكمت على المتهم بالسجن 5 سنوات، وإلزامه بنشر ملخص الحكم في صحيفتين محليتين على نفقته الشخصية.
 

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