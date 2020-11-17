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رانيا يوسف : " الخيانة مش عيب في الست.. دي تركيبة في صنف الرجالة"

رانيا يوسف
رانيا يوسف
 
الثلاثاء، 17-11-2020 02:38 م متابعات- أمينة عبد العال
كشفت الفنانة رانيا يوسف عن تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل " الآنسة فرح " مشيرة إلي أنه يتضمن العديد من الموقف الطريفة .
و أضافت في تصريحاتها لبرنامج " MBC Trending  " أنها تتعرض في مسلسل " شارع 9 " للخيانة قائلة :" ده مش في شارع 9 بس ده في الحياة عادة و ده الطبيعي ، لافتة إلي أن أنجلينا جولي اتخانت إيه المشكلة يعني " .
و أشارت إلي أن أسرة العمل أصبحت عائلة واحدة بالفعل لافتة إلي أنها تتعامل مع عارفة عبد الرسول علي أنها أمها و أسماء أبو اليزيد ابنتها بجد ، مشيرة إلي أنه بقائهم مع بعض لمدة عام جعلهم يتعودون علي بعض " .
 

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