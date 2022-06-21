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رائحة لحوم معفنة تقود الشرطة لكشف كارثة في مطعم شهير بالسعودية(فيديو)

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رائحة لحوم عفنة تقود الشرطة لكشف كارثة في مطعم شهير بالسعودية(فيديو)

مطعم-بخاري
مطعم بخاري
Native
Teads
الثلاثاء، 21-06-2022 10:45 ص

ألقت قوات الأمن السعودية القبض على سماسرة مطعم بخاري في العاصمة الرياض، بعد أن فاحت رائحة تعفن لحوم فاسدة صادرة من إحدى الشقق حولوها إلى مكان لتقطيع اللحوم والدواجن وتجهيزها للمطعم.

وأعلنت أمانة منطقة الرياض، ضبط السماسرة عبر حسابها الرسمي في تويتر، وبثت مقطع فيديو يوثّق لحظة دهم المكان.

وقالت الأمانة: "صادرنا المضبوطات.. وأوصدنا الأبواب الخارجية للعمارة بالكامل"، بعدما قادت روائح تعفن اللحوم 14 جهة حكومية إلى المكان، والقبض على سماسرة مطعم بخاري حوّلوا شقة سكنية إلى معملٍ لتقطيع الدواجن وتجهيزها، وسط العاصمة".
 

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