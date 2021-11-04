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رئيس وزراء لبنان يطالب جورج قرداحي بتقديم استقالته لمصالحة السعودية

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ميقاتي وجورج قرداحي
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الخميس، 04-11-2021 12:14 م

أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن عزم قيادة البلاد على تسوية الأزمة الدبلوماسية العميقة التي اندلعت بينها ودول الخليج وعلى رأسها السعودية مؤخرا.
ودعا "ميقاتي"، وزير الإعلام في حكومته جورج قرداحي إلى تحكيم ضميره وتغليب المصلحة الوطنية- في إشارة إلى تقديم استقالةه-، لإنهاء الأزمة.
وأضاف ميقاتي في تصريحات اليوم الخميس: "تصريحات قرداحي أدخلت لبنان في المقاطعة من جانب المملكة ودول أخرى، وأطالبه بتغليب المصالح الشعبية على المصالح الشعبوية.
وتابع قائلاً: مخطئ من يعتقد أن بإمكانه إبعاد لبنان عن العمق العربي وعن المملكة، ونعتزم معالجة ملف الأزمة ولن نتركه عرضة للتجاذب السياسي.
وأكد:" سنعيد الانفتاح على أشقائنا العرب ونعيد علاقاتنا معهم".

 

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