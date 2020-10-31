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رئيس وزراء كندا معارضا ماكرون: حرية التعبير لها حدود

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ماكرون ورئيس وزراء كندا
 
السبت، 31-10-2020 12:29 م وكالات- الدويني فولي
خرج رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بتصريحات مدافعة عن الحرية والحق في التعبير، لكنه  لم يطلق هذا الحق، فاعتبر أن الحرية لها حدود، وأنها يجب ألا تُسبب "إساءة بشكل تعسفي وبدون داع" لفئات بعينها، وفق ما ذكرت شبكة "آر تي".

قال "ترودو"، أمس الجمعة، بخصوص الحق في نشر صور كاريكاتورية للنبي عليه الصلاة والسلام، على غرار ما فعلت مجلة "شارلي إيبدو": "سندافع دائما عن حرية التعبير".

وتابع "لكن حرية التعبير ليست بلا حدود، ومن واجبنا أن نتصرف بإحترام تجاه الآخرين، وأن نسعى إلى عدم جرح من نتشارك معهم المجتمع والمعمورة".

وأضاف "ليس من حقنا مثلا أن نطلق النار في سينما تعج بالناس، توجد دائما حدود".


ووقف رئيس الوزراء الكندي على مسافة من موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ودعا إلى استعمال حرية التعبير بـ"حذر".

وأضاف "في مجتمع تعددي ومتنوع وقائم على الاحترام مثل مجتمعنا، من واجبنا أن نكون واعين حيال إثر كلماتنا وأفعالنا على الآخرين، خاصة الجاليات والفئات التي لا تزال تعاني قدرا كبيرًا من التمييز".

وعلى غرار ما أعلنه قبل يوم قادة الاتحاد الأوروبي، شدد ترودو على إدانة الاعتداء "المروع" في فرنسا، واعتبره " غير قابل للتبرير، وتدين كندا من صميم قلبها هذه الأفعال ونقف مع أصدقائنا الفرنسيين الذين يمرون بأوقات صعبة للغاية".

وقتل ثلاثة أشخاص طعنا بسكين يوم الخميس في كنيسة بمدينة نيس بجنوب فرنسا، في اعتداء نفذه تونسي ألقي القبض عليه.

وشهدت بلدان بها مسلمون أو ذات أغلبية مسلمة  ردود فعل غاضبة ضد فرنسا على خلفية تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون دافع فيها عن حرية نشر الرسوم الكاريكاتورية في بلده.
 

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