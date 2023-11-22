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رئيس وزراء إسرائيل السابق يصدم مذيعة "سي إن إن" بشأن الأنفاق أسفل مستشفى الشفاء

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باراك
الأربعاء، 22-11-2023 10:56 ص


أعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، بأن إسرائيل هي التي بنت الملاجئ وحفرت الأنفاق الموجودة تحت مستشفى الشفاء.

وردا على سؤال مذيعة "سي إن إن" الأميركية حول ادعاءات إسرائيل بوجود مقر لحماس تحت مستشفى الشفاء في غزة، قال باراك إنه من المعروف منذ سنوات عديدة أن هناك ملاجئ بناها متعهدون إسرائيليون تحت مستشفى الشفاء وتُستخدم مقرا لحماس، وتقاطع عدة أنفاق هو جزء من هذا النظام.

وعادت المذيعة أمانبور لتتأكد أن ما سمعته صحيح وسألته "هل تقول إن هذا المكان بناه مهندسون إسرائيليون؟ هل أخطأت في التعبير؟"

فأجاب باراك "لقد ساعدنا في بناء هذه الملاجئ قبل 40 أو 50 عاما على الأرجح، لتوفير مساحة أكبر لعمليات المستشفى ضمن المنطقة المحدودة للمستشفى".

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد الأحد الماضي أنه عثر على نفق طوله 55 متراً تحت مجمع الشفاء، والذي يقوم بتفتيشه بحثاً عن مركز قيادة لحماس.


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