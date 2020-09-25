رئيس وزراء إثيوبيا يدافع عن سد النهضة أمام الأمم المتحدة

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رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد «أبي أحمد»
رئيس وزراء إثيوبيا
الجمعة، 25-09-2020 11:19 م المصريون ـ متابعات
قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن أكثر ما يشغلنا الآن هو التعافي من أزمة فيروس كورونا وبناء مستقبل أفضل، لافتا إلى أن سد النهضة أهم مشروعات بلاده في الوقت الراهن،
أضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، في كلمته أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه ليس لدينا النية لإلحاق الأذى بأي دولة لكننا نريد تأمين الطاقة لبلادنا.
تابع أحمد: «قلقون من تزايد وتيرة هجمات حركة الشباب في الصومال، ونتابع بقلق بالغ الاشتباكات بالأسلحة بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء بطرابلس مما عرض حياة المدنيين للخطر، وندعم جهود الحكومة السودانية في تنفيذ البرنامج الإصلاحي تلبية لمطالب شعبها».
 

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