رئيس وزراء أثيوبيا : الجيش سيحل الأزمة

ارشيفية



أصدرت الحكومة الإثيوبية أمر لقوات الجيش بالتدخل ضد جبهة تحرير تجراي بإقليم تجراي شمال البلاد لحماية البلاد بعد تجاوز الخطوط الحمراء .

و قال آبي أحمد رئيس الوزراء في بث للتلفزيون :" صدرت أوامر لقوات دفاعنا " الجيش" تحت قيادة مركز القيادة للقيام بمهمتها لإنقاذ البلاد ، مؤكدا أنه تم تجاوز المرحلة الأخيرة من الخط الأحمر و أن الحكومة لا تقف مكتوفة الأيدي لإنقاذ البلاد والشعب ، حسبما نشرت " المصري اليوم " .

و أشار إلي أن الجبهة الشعبية لتحرير تجراي هاجمت معسكر للجيش و حاولت احتلال منطقة قوات درع شمال البلاد في منطقة دانشا بإقليم أمهرة ، مشددا علي أن الحكومة تحلت بالصبر حتى نهاية الحرب لمنع تعرض سكان تجراى للأذى .

و أضاف أن الحرب عندما تبدأ لا تقتصر علي طرف واحد ، مناشدا الشعب الإثيوبي بالتزام الهدوء و اليقظة في مواجهة المضايقات المحتملة و الوقوف إلي جانب قوات الدفاع .