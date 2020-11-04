رئيس وزراء أثيوبيا : الجيش سيحل الأزمة

الأربعاء، 04-11-202011:01 صمتابعات- أمينة عبد العال
أصدرت الحكومة
الإثيوبية أمر لقوات الجيش بالتدخل ضد جبهة تحرير تجراي بإقليم تجراي شمال البلاد
لحماية البلاد بعد تجاوز الخطوط الحمراء .
و قال آبي أحمد رئيس
الوزراء في بث للتلفزيون :" صدرت أوامر لقوات دفاعنا " الجيش" تحت
قيادة مركز القيادة للقيام بمهمتها لإنقاذ البلاد ، مؤكدا أنه تم تجاوز المرحلة
الأخيرة من الخط الأحمر و أن الحكومة لا تقف مكتوفة الأيدي لإنقاذ البلاد والشعب ،
حسبما نشرت " المصري اليوم " .
و أشار إلي أن الجبهة
الشعبية لتحرير تجراي هاجمت معسكر للجيش و حاولت احتلال منطقة قوات درع شمال
البلاد في منطقة دانشا بإقليم أمهرة ، مشددا علي أن الحكومة تحلت بالصبر حتى نهاية
الحرب لمنع تعرض سكان تجراى للأذى .
و أضاف أن الحرب عندما تبدأ لا تقتصر علي طرف واحد ،
مناشدا الشعب الإثيوبي بالتزام الهدوء و اليقظة في مواجهة المضايقات المحتملة و
الوقوف إلي جانب قوات الدفاع .