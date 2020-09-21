رئيس لبنان يحذر :« رايحين على جهنم»

الإثنين، 21-09-2020
03:15 م
محمد فضل- متابعات
قال
الرئيس اللبناني ميشال عون
: «إننا اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، ولم يكن مفترضاً
أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة، ومع تصلّب
المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالباً ومغلوباً».
وفي
كلمة له، اعتبر عون أنه «إذا لم تُشكّل الحكومة
رايحين على جهنّم»، وأضاف : "طرحنا
حلولاً منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة
ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى
العودة الى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيها لا غالب ولا مغلو".
ولفت
الرئيس اللبناني إلى أن “4 زيارات لرئيس الحكومة
المكلف ولم يستطع أن يقدم لنا أي
تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقد” ، بحسب وسائل
إعلامية .
وقال
عون إن "رئيس الحكومة
المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع
الحقائب، وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء
حكومة سابقون. ويسجل له أنه يرفض التأليف إن لم يكن ثمة توافق وطني على التشكيلة
الحكومية".