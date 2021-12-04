رئيس فرنسا يعلن عن مبادرة لحل الأزمة اللبنانية السعودية

السبت، 04-12-2021
05:03 م
أفادت
وكالة الصحافة الفرنسية، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أعلن عن مبادرة فرنسية
سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت.
وكان
قد وصل ماكرون
إلى جدة ظهر اليوم، للقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز ولي العهد، لمناقشة مسألة ضمان الاستقرار في الخليج، وكذلك البحث في
الوضع في لبنان بحسب الوكالة الفرنسية.
واستقبل
الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الذي وصل
إلى جدة، اليوم السبت.
وكان
في استقبال ماكرون
لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز بجدة، الأمير، خالد الفيصل، مستشار
خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
ويواصل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
جولته الخليجية، فبعد زيارته إلى الإمارات ثم قطر وصل
إلى جدة، في مستهل زيارة رسمية للسعودية.