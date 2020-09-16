رئيس سلاح الجو الملكي البريطاني يحذر: حرب النجوم قادمة

الأربعاء، 16-09-2020
05:10 م
فتحي مجدي
حذر قائد سلاح الجو الملكي البريطاني، مارشال مايك ويجستون من أن الفضاء
هو "مجال قتال حروب متنازع عليه"، وإنه يمكن لصواريخ العدو إحداث "تأثير كارثي على الحياة اليومية".
وقال: "الفضاء
الآن مجال قتال حروب متنازع عليه. لم يعد بوسعنا اليوم أن نفترض إمكانية الوصول دون منازع إلى الجو أو الفضاء
الذي تمتعنا به على مدى العقود الثلاثة الماضية، ولا يمكننا تجاهل تهديد الهجمات الجوية والصاروخية والبالستية".
وأضاف في تصريحات سلاح الجو الملكي البريطاني في قاعدة وادينجتون في لينكولن: "وصولنا إلى الفضاء
أمر أساسي للأمن القومي، وأي خسارة أو تعطيل لخدمات الأقمار الصناعية لدينا سيكون له تأثير كارثي على الحياة اليومية."
ومن المتوقع ضخ ملايين الجنيهات الاسترلينية للدفاع عن الأصول البريطانية في الفضاء
خلال المراجعة الرئيسية التي يجريها كبير مستشاري رئيس الوزراء بوريس جونسون، دومينيك كامينجز.
يأتي ذلك وسط اتهامات لروسيا بتجاهل النداءات البريطانية لجميع الدول بعدم المشاركة في حرب الفضاء
من خلال إطلاق قذيفة تشبه الصواريخ في الفضاء
الخارجي.
وأيد قائد سلاح الجو الملكي "التطبيق الحكيم وفي الوقت المناسب للتكنولوجيا لتوفير أسلحة ذات جودة عالية". كما تحدث وزير الدفاع بن والاس عن أهمية الابتكار التكنولوجي.