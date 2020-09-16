الأربعاء 16 سبتمبر 2020
توقيت مصر 19:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

النيابة العامة السعودية تصدر تحذيراً عاجلًا

الرئيس يزف بشرى سارة لـ«خريجي الجامعات»

مفاجأة.. «السراج» يقدم استقالته خلال ساعات

أول رد من سوريا على محاولة «ترامب» قتل «الأسد»

«طبيب مصري في السعودية».. مفاجآت في قضية «هدير الهادي»

فنان شهير ينشر صورة عضو ذكري بالخطأ ويفاجئ الجميع بتعليق صادم

«الشباب السعودي» يضع عرضًا «ملكيًا» على طاولة أرسنال

«صلاح» يحتل هذه المرتبة من الأعلى أجرًا

قطع أنف وشفاه..معركة استمرت 8 ساعات بالمحلة

تحذير شديد اللهجة من مرتضى منصور

رئيس سلاح الجو الملكي البريطاني يحذر: حرب النجوم قادمة

محطة الفضاء
فضاء
الأربعاء، 16-09-2020 05:10 م فتحي مجدي
حذر قائد سلاح الجو الملكي البريطاني، مارشال مايك ويجستون من أن الفضاء هو "مجال قتال حروب متنازع عليه"، وإنه يمكن لصواريخ العدو إحداث "تأثير كارثي على الحياة اليومية".


وقال: "الفضاء الآن مجال قتال حروب متنازع عليه. لم يعد بوسعنا اليوم أن نفترض إمكانية الوصول دون منازع إلى الجو أو الفضاء الذي تمتعنا به على مدى العقود الثلاثة الماضية، ولا يمكننا تجاهل تهديد الهجمات الجوية والصاروخية والبالستية".



وأضاف في تصريحات سلاح الجو الملكي البريطاني في قاعدة وادينجتون في لينكولن: "وصولنا إلى الفضاء أمر أساسي للأمن القومي، وأي خسارة أو تعطيل لخدمات الأقمار الصناعية لدينا سيكون له تأثير كارثي على الحياة اليومية."


ومن المتوقع ضخ ملايين الجنيهات الاسترلينية للدفاع عن الأصول البريطانية في الفضاء خلال المراجعة الرئيسية التي يجريها كبير مستشاري رئيس الوزراء بوريس جونسون، دومينيك كامينجز.


يأتي ذلك وسط اتهامات لروسيا بتجاهل النداءات البريطانية لجميع الدول بعدم المشاركة في حرب الفضاء من خلال إطلاق قذيفة تشبه الصواريخ في الفضاء الخارجي.


وأيد قائد سلاح الجو الملكي "التطبيق الحكيم وفي الوقت المناسب للتكنولوجيا لتوفير أسلحة ذات جودة عالية". كما تحدث وزير الدفاع بن والاس عن أهمية الابتكار التكنولوجي.

إقرأ ايضا

1564437

النيابة العامة السعودية تصدر تحذيراً عاجلًا

images

مفاجأة.. «السراج» يقدم استقالته خلال ساعات

f1f3b9b960880e4faf524827508b8cbc

أول رد من سوريا على محاولة «ترامب» قتل «الأسد»

أخبار متعلقة

ارشيفية

شاهد.. كارثتان متتاليتان تصيبان أمريكا

اعصار لين

العاصفة «سالي» ستتحول إلى إعصار عند وصولها إلى لويزيانا الأمريكية

5f5d20f1423604754e2c6fdb (1)

عاصفة "سالي" تهدد أمريكا

_113110264_mediaitem113110262

فيروس كورونا يتسبب في طرد 8800 طفل من أمريكا

5f59b4da423604487f6dc06f

تمديد حالة الطوارئ في أمريكا

_114273755__111417108_mediaitem111417104

أول تعليق أمريكي على عقوبات قتلة «خاشقجي»