السبت 16 يناير 2021
توقيت مصر 15:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

المالية تطبق الإفراج المسبق بالجمارك في هذا التوقيت

صدمة.. «صلاح» يختار هذا الفنان لتجسيد قصة حياته في فيلم وثائقي

تجاهل سوبر الأهلي.. «كاف» يعلن موعد السوبر الإفريقي 2021

السعودية تحسم جدل عودة فتح سفارتها في قطر

الشرطة تلقي القبض على فنانة شهيرة خلال حفل خطوبتها على خليجي(صور)

ظهرت وهي تمارس الرذيلة.. فنانة شهيرة تصدم الجميع وتدافع عن «فتاة تطوان»

أهم المدونين في المملكة المتحدة في زيارة تعريفية لمصر

إيفانكا ترامب تثير ضجة علي مواقع التواصل بصورة أخيرة جريئة لها من البيت الأبيض

حالتها حرجة.. فنانة شهيرة تستغيث لإنقاذ زميلتها الفنانة

مريم آل ثاني: لست شقيقة أمير قطر

ADS
 

رئيس الفلبين يوجه رسالة قاسية للنساء

رئيس الفلبين
رئيس الفلبين
 
السبت، 16-01-2021 10:28 ص متابعات- أمينة عبد العال
وجه رودريجو دوتيرتي ، رئيس الفلبين رسالة قاسية للنساء وخاصة ابنته بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية والمقرر عقدها في 2022 قائلا :" الرئاسة ليست للنساء " .
و أضاف في خطابه أن عمدة مدينة دافاو ، سارة دوتيرتي " ليست مرشحة في الانتخابات المقبلة بالرغم من أن استطلاع للرأي أجراه مركز " بولس آسيا " للأبحاث في الفترة الأخيرة أظهر أنها أفضل اختيار لتتولي منصب الرئيس خلفا له ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
جدير بالذكر أن سارة دوتيرتي تترأس تحالف للأحزاب السياسية و صعدت إلي دائرة الضوء الوطنية في عام 2019 من خلال حملة لمرشحي مجلس الشيوخ الذين فاز معظمهم .
 

إقرأ ايضا

مخدرات

ضبط مخدرات ثمنها 4.5 مليار جنية

إيفانكا ترامب

إيفانكا ترامب تثير ضجة علي مواقع التواصل بصورة أخيرة جريئة لها من البيت الأبيض

أمير قطر

مريم آل ثاني: لست شقيقة أمير قطر

أخبار متعلقة

ترامب

التحقيق مع ترامب بالرغم من اعتذاره وارتفاع حالات الوفاة

ترامب

تصريحات جديدة صادمة لـ" ترامب " عن الانتخابات الرئاسية