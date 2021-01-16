رئيس الفلبين يوجه رسالة قاسية للنساء

السبت، 16-01-2021
10:28 ص
متابعات- أمينة عبد العال
وجه رودريجو دوتيرتي ، رئيس الفلبين
رسالة قاسية للنساء وخاصة ابنته بعدم
الترشح في الانتخابات الرئاسية
والمقرر عقدها في 2022 قائلا :" الرئاسة ليست
للنساء " .
و أضاف في خطابه أن عمدة مدينة دافاو ، سارة دوتيرتي " ليست مرشحة في
الانتخابات المقبلة بالرغم من أن استطلاع للرأي أجراه مركز " بولس آسيا
" للأبحاث في الفترة الأخيرة أظهر أنها أفضل اختيار لتتولي منصب الرئيس خلفا
له ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
جدير بالذكر أن سارة دوتيرتي تترأس تحالف للأحزاب السياسية و صعدت إلي
دائرة الضوء الوطنية في عام 2019 من خلال حملة لمرشحي مجلس الشيوخ الذين فاز
معظمهم .