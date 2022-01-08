السبت 08 يناير 2022
توقيت مصر 15:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

زوج يطالب المحكمة بفسخ عقد الزواج بعدما اكتشف أمرًا صادمًا في عروسته

«بينام معانا 3 أيام».. فتيات دار الأيتام يكشفن تفاصيل صادمة عن ما فعله معهن محمد الأمين

أفضل 6 أطعمة غير متوقعة تقاوم «أوميكرون»

ما المبلغ الذي سيحصل عليه المنتخب الفائز ببطولة أمم إفريقيا؟

عريس يتخلص من حياته في المنوفية وسط صدمة الجميع

موعد أول مباراة للمنتخب في أمم أفريقيا

مصرع وإصابة 31 في حادث مروع على طريق أبورديس

فيديو صادم.. تحرش جنسي بإعلامية شهيرة أثناء تقبيل الحجر الأسود خلال أداء العمرة

بعد انفصاله عن زوجته.. رياض محرز يتزوج عارضة أزياء شهيرة سرًا

كهربا يتحدث لأول مرة عن خلافه مع «موسيماني» وإعارته لنادٍ تركي

ADS
 

رئيس الصومال يعتذر للإمارات

image
ا
Native
Teads
السبت، 08-01-2022 09:40 ص
قدَّم رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، اليوم، اعتذاره لدولة الإمارات عن الحادث الذي وقع في مطار مقديشو في أبريل 2018.
جاء ذلك خلال استقباله في المطار طائرة تحمل مساعدات إنسانية أرسلتها الإمارات لتخفيف معاناة الشعب الصومالي المتضرر من الجفاف.
وتعهد رئيس الوزراء الصومالي، وفق بيان صادر عن مكتبه، بتسليم المبالغ التي تمت مصادرتها خلال تلك الحادثة سيتم تسليمها إلى دولة الإمارات في أسرع وقت ممكن.
وأشاد رئيس الوزراء الصومالي بالدور الإنساني الإماراتي الهادف لتخفيف معاناة الشعب الصومالي، وقدَّم شكره وتقديره لدولة الإمارات على جهودها المستمرة في دعم الشعب الصومالي في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية.
وأكد رئيس الوزراء الصومالي أنه عازم على تعزيز العلاقات التاريخية طويلة الأمد بين البلدين الشقيقين.
 

إقرأ ايضا

61d9156c4236042223373426

تحرك سعودي عاجل للتحقيق في واقعة «الفرقة الراقصة العُراة»

61d4782a423604550f3cf904

السعودية تشهد ظاهرة نادرة الحدوث والأرصاد تعلق

19_2021-637713830469335020-933

ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالسعودية خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة

16359257060

تقرير أمريكي: دولة عربية وراء انتصارات «آبي أحمد» على قوات تيغراي

60102281_303

«نفتالي» يدخل العزل بعد ساعات من لقاء«بن زايد»بعد اكتشاف هذا الأمر

200203

رئيس وزراء الاحتلال من الإمارات: نحن وأنتم أبناء عم