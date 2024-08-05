رئيس إيران لوزير خارجية الأردن: اغتيال هنية لن يمر





أكد رئيس جمهورية إيران مسعود بزشكيان لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية لن يمر دون رد.

واعتبر بزشكيان "اغتيال ضيف الجمهورية الإسلامية الإيرانية عملا مخالفا لكل القوانين الدولية وخطأ كبيرا للصهاينة".

وقال إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتوقع من كافة الدول الإسلامية والشعوب الحرة في العالم أن تدين بشدة مثل هذه الجرائم"، مؤكدا أن "هذه الغطرسة الصهيونية لن تمر دون رد".

وتابع بزشكيان أن "أكبر أعداء ومنتهكي الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، بينما يستخدمون كل قوتهم العلمية والعملياتية في العالم للإرهاب وارتكاب جرائم بشعة، يزعمون أنهم يدافعون عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، هؤلاء أعداء هذه المبادئ والقيم".

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن "تكتمل مباحثات الوفدين الدبلوماسيين (الإيراني والأردني) بشأن استئناف العلاقات بين إيران والأردن بشكل أسرع، بحيث يستفيد البلدين الإسلاميين من قدرات بعضهما البعض"، مضيفا أن "المنطقة ستستفيد أيضا من هذه الصداقة والتعاون البناء".

ونقل وزير خارجية المملكة الأردنية أيمن الصفدي، تحياته الحارة وتهانيه وتمنياته للرئيس الإيراني بالتوفيق"، مبينا أن "الأردن يسعى إلى استئناف العلاقات مع الجمهورية الإسلامية وبذل الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار والأمن".

وقال الصفدي إن "هناك المزيد من السلام في المنطقة"، مؤكدا أن "الأردن أدان بشدة العدوان الوحشي للنظام الصهيوني على غزة منذ البداية"، كما أشار إلى إدانة بلاده اغتيال إسماعيل هنية، واعتبر هذا الإجراء "محاولة من نتنياهو لتوسيع دائرة الصراعات في المنطقة".

وأوضح وزير الخاجرية الأردني رغبة بلاده في توسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعلن أنه سيبحث سبل توسيع العلاقات بين البلدين خلال هذه الرحلة.