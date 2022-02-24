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رئيس أوكرانيا: روسيا دمرت البنية التحتية العسكرية بضربات صاروخية

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الخميس، 24-02-2022 09:16 ص
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا وجهت ضربات إلى البنية التحتية العسكرية للبلاد.
وأضاف زيلينسكي في كلمة ألقاها للأوكرانيين أن "روسيا شنت ضربات على بنيتنا التحتية العسكرية، واستهدفت حرس حدودنا، وسمع دوي انفجارات في أماكن كثيرة في أوكرانيا".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأنه قرر شن عملية عسكرية خاصة في دونباس، وشدد في خطاب تلفزيوني موجه للروس على أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد توجهت جمهوريتي دونباس الشعبيتين إلى روسيا لطلب المساعدة".
وأوضح بوتين في هذا الصدد أنه "ووفقا للمادة 51، الفقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد ووفقا لمعاهدات الصداقة والمساعدة المتبادلة مع جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية التي صادقت عليها الجمعية الاتحادية، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".
وأكد رئيس الاتحاد الروسي أن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا، داعيا أفراد الجيش الأوكراني إلى عدم تنفيذ الأوامر الإجرامية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى منازلهم.
وصرح في وقت سابق ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا بأن روسيا لا تتخذ إجراءات ضد شعب أوكرانيا، ولكن ضد الطغمة العسكرية التي استولت على السلطة في كييف.
 

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