رئاسة الجمهورية تصدر عفو عام عن السجناء وتستثني هؤلاء

الجمعة، 13-11-2020
11:39 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أصدر عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السودان
ي عفو عام
عن حملة
السلاح والمحكومين من الحركات المسلحة ، و خاطبت الأمان العامة لرئاسة الجمهورية
الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الأمر .
أشار القرار الذي وقع عليه البرهان
إلي أن العفو العام يشمل كل من حمل السلاح أو شارك في العمليات العسكرية .
كما مل القرار كل الأحكام الصادرة أو البلاغات المفتوحة ضد القيادات
السياسية للحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام في جوبا إلي جانب الأحكام الصادرة
أو البلاغات المفتوحة ضد القوات النظامية بسبب العمليات العسكرية .
جدير بالذكر أن القرار استثني بلاغات في المحكمة الجنائية الدولية أو من
يواجهون تهما بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية كما لا يشمل من يواجهون
اتهامات في الحق الخاص .