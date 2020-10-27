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"ذبابة الفاكهة" تقضي علي محاصيل الفواكه في المملكة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 27-10-2020 09:55 ص متابعات-الدويني فولي
تسببت آفة ذبابة الفاكهة في هلاك محاصيل الفواكه في " نجران" في المملكة العربية السعودية و أتلفت نسبة كبيرة منها .
و طالب المزارعون المسئولين بإيجاد حلول عاجلة للتخلص من الآفة ، التي شوهدت أطوارها علي الحمضيات و التين والمشمش والعديد من المحاصيل الأخرى .
جدير بالذكر أن الآفة تصيب الحمضيات الصيفية ثم تنتقل إلي فواكه أخري حتى موعد ثمار الحمضيات الشتوية ، ومن طرق مكافحتها عد زراعة أكثر من نوع في الحقل و جمع الثمار المصابة والمتساقطة علي الأرض ودفنها في حفرة عميقة أكثر من 50 سم .   
 

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