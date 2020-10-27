"ذبابة الفاكهة" تقضي علي محاصيل الفواكه في المملكة

الثلاثاء، 27-10-2020
09:55 ص
متابعات-الدويني فولي
تسببت آفة ذبابة
الفاكهة في هلاك محاصيل الفواكه في " نجران" في المملكة
العربية
السعودية و أتلفت نسبة كبيرة منها .
و طالب المزارعون
المسئولين بإيجاد حلول عاجلة للتخلص من الآفة ، التي شوهدت أطوارها علي الحمضيات و
التين والمشمش والعديد من المحاصيل الأخرى .
جدير بالذكر أن الآفة
تصيب الحمضيات الصيفية ثم تنتقل إلي فواكه أخري حتى موعد ثمار الحمضيات الشتوية ،
ومن طرق مكافحتها عد زراعة أكثر من نوع في الحقل و جمع الثمار المصابة والمتساقطة
علي الأرض ودفنها في حفرة عميقة أكثر من 50 سم .