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دولة عربية تسجل انخفاض كبير في أعداد المصابين والوفيات

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 27-12-2020 08:52 ص متابعات- أمينة عبد العال
سجلت دولة العراق هذا الأسبوع أعدادا منخفضة بشكل غير مسبوق لإصابات و وفيات فيروس " كورونا" المستجد منذ بداية انتشاره .
وأعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان  أنه تم تسجيل 836 إصابة إضافية من بين 35 ألف فحص و 12 وفاة ، كما شفي 1390 شخص ، لافتة إلي أنه تم تسجيل 1100 إصابة و 7 وفيات الخميس الماضي .
وأكدت الوزارة أن الإصابات التي تم تسجيها أمس هي المرة الأولي منذ أشهر التي ينخفض فيها أعداد الإصابات اليومية عن الألف .
وكان الوباء تفشي في العراق في نهاية شهر سبتمبر بتسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة في اليوم ، وكان العراق من أكثر البلدان تضررا من وباء كوفيد_19 في الشرق الأوسط حيث بلغت الإصابات 590 ألف إصابة و أكثر من 12700 وفاة بين السكان البالغ عددهم 40 مليون نسمة .
جدير بالذكر أن وزارة الصحة العراقية وقعت اتفاق أولي للحصول علي 1.5 مليون جرعة من لقاح " فايزر- بايونتينك " المضاد لكورونا .
 

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