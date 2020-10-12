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دولة عربية تحتل المركز الأول تلوثا في العالم

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 12-10-2020 02:03 م متابعات- أمينة عبد العال

أعلنت الأمم المتحدة أنها صنفت دولة العراق كأكثر دول العالم تلوثا بالألغام .
وأشارت إلي أن المساحة الملوثة بالألغام بها تصل إلي 3 مليارات متر مربع .
و قال بير لودهاس، مدير برنامج العراق في دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في تصريحات صحفية أن المساحة الملوثة بالألغام و المخلفات الحربية في العراق تبلغ مليارين و 987 مليون و 275 ألف و 90 ألف متر مربع ومن ضمنها 257 مليون و 378 ألف و 865 متر مربع في إقليم كردستان ،حسبما نشرت " البوابة نيوز " .
جدير بالذكر أن محافظة البصر ةعتبر أكثر محافظات العراق تلوثا لوجود حق ألغام من حروب سابقة غلي مساحة 883 مليون متر مربع وهي ناتجة عن الحرب مع إيران 1980 /1988 و حرب الخليج 1991 و غزو الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 ، وتشكل حقول الألغام الحاجزة علي طول الحدود مع العراق و إيران والمملكة العربية السعودية .

 

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