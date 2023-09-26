دولة خليجية تعلن حاجتها لوزير أو وزيرة للشباب بهذه الشروط

الثلاثاء، 26-09-2023
12:53 م
أعلن الشيخ محمد بن راشد
نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن حاجته لوزير أو وزيرة للشباب.
وزير أو وزيرة
وكتب محمد بن راشد
في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات، أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين، يمثلون قضايا الشباب، وينقلون آراءهم.. ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم.. ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات
شروط
وتابع: "نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه".
وأضاف: "نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء عبر [email protected]
"، والله الموفق أولاً وأخيراً لكل خير".