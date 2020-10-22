دولة خليجية تُشهر بمصريين في بيان رسمي: فعلوا هذا الأمر (صورة)

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kalabsh778
القبض على مصريين
 
الخميس، 22-10-2020 07:40 م محمد فضل

شهرت وزارة التجارة السعودية، بعدد من المواطنين السعوديين، بالإضافة إلى مصريين مقيمين في المملكة.
والمواطنين السعوديين الذين تم التشهير بهم هم: (عبداللطيف بن محمد بن عبدالكريم الشدوخي، ومحمد بن علي بن عبدالله الحبيب، ومحمد بن عبدالله بن محمد بانافع)، والمقيمين المصريين هم: ( أحمد بن محمد عيد سليمان، وهشام عبده عبدالفتاح السيد)، وذلك إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهم لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطنين الثلاثة للمقيمين من تشغيل مطعم للوجبات السريعة ومؤسسة لبيع اللحوم في مدينة الرياض.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن تغريم المخالفين بغرامة مالية قدرها 400 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهما عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى مباشرة وزارة التجارة بلاغاً مفاده الاشتباه بحالة تستر لدى المطعم الواقع بحي منفوحة بمدينة الرياض وبالتحري والتفتيش عن المخالفة ضبطت الوزارة عقودًا وأدلة مادية تؤكد حالة التستر، وتولي المتستر عليهما عقد الاتفاقيات والتوريد ومزاولتهما النشاط التجاري غير المرخص لهما به وتصرفهما تصرف المالك، وبناءً عليه أحيلت القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.

 

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