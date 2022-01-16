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دولة خليجية تستعد لاستقبال أسوأ خمسة أيام في السنة

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الأحد، 16-01-2022 11:58 ص

تتعرض دولة الكويت لموجة برد قارص، لمدة خمسة أيام، بدءً من الثلاثاء المقبل وحتى السبت الذي يليه.
وحسب تصريحات نقلتها القبس الكويتية، أكد خبير الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي، أن الكويت سوف تتعرض إلى موجة برد تلامس فيها درجات الحرارة الصفر في بعض المناطق.
وأوضح القراوي أن هذه الموجة ناتجة عن "دخول جبهة هوائية باردة، في ظل نشاط ملحوظ للرياح الشمالية الغربية وتعمق المرتفع الجوي المؤثر في شمال شبه الجزيرة العربية".
ورجح خبير الأرصاد الجوية الكويتي أن تتعرض بعض مناطق الكويت إلى أن تصل فيها درجات الحرارة للصفر، وتحديدا يومي الأربعاء والخميس، مع احتمالية أن تتعرض لأمطار وصفها بالخفيفة، ليل الإثنين وفجر الثلاثاء.
وقال: "المرتفع الأوروبي الذي نتأثر به يمتد من شرق أوروبا وحتى شمال شبه الجزيرة، ومن المنتظر أن تعاود الأجواء الشتوية المعتدلة منتصف الأسبوع المقبل".
 

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