دولة جديدة تعلن التصالح مع قطر وعودة العلاقات كاملة

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بن سلمان وأمير قطر
 
الأربعاء، 06-01-2021 03:23 م المصريون

رحبت جزر المالديف، اليوم الأربعاء، بالمصالحة الخليجية والتوقيع على بيان العلا، الصادر عن قمة مجلس التعاون الـ41 لدول الخليج العربية التي عقدت أمس في المملكة العربية السعودية.
كما أعلنت الدولة الآسيوية عن عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع قطر  بعد مشاورات مثمرة.
ونشر وزير خارجية جزر المالديف، عبدالله شاهد، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "ترحب جزر المالديف بالتطورات الإيجابية التي أعقبت القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي".
وأضاف شاهد، في تغريدته:  "لقد أجريت مناقشات مثمرة مع السلطات القطرية، ويسعدني أن أعلن عن قرار حكومة جزر المالديف بإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع قطر".
وأكد البيان الختامي للقمة الخليجية التي استضافتها مدينة العُلا السعودية، الثلاثاء، أن القمة تكتسب أهمية بالغة لكونها أعلت المصالح العليا لمجلس التعاون الخليجي والأمن القومي العربي.
وقال البيان الختامي، إن حكمة القادة قادرة على تجاوز أي خلافات في البيت الخليجي، مؤكدًا أن "توقيع مصر على بيان العلا يؤكد العلاقات الأخوية التي تربطها بدول مجلس التعاون".
وأضاف البيان أن المجلس يؤكد رفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مشيرًا إلى أن "أي تفاوض مع إيران يجب أن يشمل الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة".

وتابع البيان: "المجلس الأعلى يؤكد حرصه على قوة وتماسك دول مجلس التعاون ووقوف دوله صفا واحدا في مواجهة أي تهديد".
وأشاد البيان بجهود دولة الكويت والولايات المتحدة لرأب الصدع، موضحًا أن مخرجات القمة تعيد العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي.
 

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