دولة إسلامية جديدة ستطبع مع إسرائيل

السبت، 14-11-2020
03:39 م
محمد فضل
كشفت صحيفة يدعوت إحرونوت، عن وجود اتصالات سرية تجري بين
إسرائيل
والنيجر
بهدف التوصل إلى اتفاق للتطبيع
بين البلدين.
وأكدت الصحيفة على تزايد التقديرات في وزارة الخارجية الإسرائيل
ية
أن النيجر
ستكون “الدولة المسلمة التالية” التي ستبرم اتفاقية تطبيع
علاقات مع إسرائيل
.
ويتوقع أن تجري انتخابات رئاسية في النيجر
، الشهر المقبل،
أبرز المرشحين فيها وزير الداخلية السابق عن الحزب النيجيري من أجل الديمقراطية والاشتراكية،
محمد بازوم، وقائد المجلس العسكري الحاكم الجنرال سالو دجيبو.
وبحسب الصحيفة ترى وزارة المخابرات الإسرائيل
ية، أنه سيكون
هناك اختراق في الاتصالات السرية للتوصل إلى اتفاق تطبيع
علاقات بين إسرائيل
والنيجر
في حال فوز بازوم.
ونقلت الصحيفة عن وزير المخابرات الإسرائيل
ي، إيلي كوهين،
قوله إن “الاتفاقيات بين إسرائيل
والدول الإسلامية في أفريقيا ستساعد في الاستقرار
الإقليمي، والانتخابات القريبة في النيجر
ستكون جوهرية بالنسبة لتقدم عملية تطبيع
العلاقات
بين الدولتين”.