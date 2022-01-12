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دولة إسلامية.. تعرف على أسوأ جواز سفر في العالم

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الأربعاء، 12-01-2022 01:32 م

حصل جواز السفر الأفغاني على صفة الأسوأ في العالم  وحاز هذا البلد على المرتبة الأخيرة في تصنيف مؤشر "Henley Passport Index"، الذي وُضع على أساس معيار نظام الإعفاء من التأشيرة.
وعلى سبيل المثال، لا يُطلب من حامل جواز السفر الأفغاني الحصول على تأشيرة عند السفر إلى 22 دولة فقط، فيما يمكن لليابانيين والسنغافوريين السفر إلى 192 دولة من دون تأشيرة، ويحتل هذان البلدان المرتبة الأولى.
إلى ذلك، لم يبتعد جيران أفغانستان عنها كثيرا، ففي هذه المنطقة مثلا الجواز الإيراني متاح السفر لحامليه من دون تأشيرة إلى 43 دولة وترتيبه 101، والباكستاني متاح بالمثل للسفر من دون تأشيرة إلى 31 دولة ومرتبته 108، وحاملو جواز تركمانستان يمكنهم السفر من دون تأشيرة إلى 52 دولة ومرتبته 91، وجواز سفر طاجيكستان  يمكن لحامليه السفر من دون تأشيرة إلى 59 دولة وحلّ بالمرتبة 84، وجواز أوزبكستان يمكن السفر به من دون تأشيرة إلى 57 دولة ومرتبته 86.
 

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